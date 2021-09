Ultime Notizie Serie A: scontro Sarri-Lega Serie A. Giornata di conferenze (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Conferenza stampa Mourinho: «Vincere la Conference League? Passiamo il girone – Parla Jose Mourinho, allenatore della Roma, in vista della sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk. Le dichiarazioni Ore 19.40 – Conferenza stampa Shomurodov: «Derby? Emozioni forti ma ora voglio vincere» – Eldor Shomurodov ha presentato in conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk. La conferenza Ore 18.20 – Fiorentina, Italiano: «La società sta facendo qualcosa di unico in Italia» – Vincenzo Italiano esalta il lavoro della Fiorentina per il Viola Park: le parole del tecnico. Le dichiarazioni Ore 17.30 – Lega ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Conferenza stampa Mourinho: «Vincere la Conference League? Passiamo il girone – Parla Jose Mourinho, allenatore della Roma, in vista della sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk. Le dichiarazioni Ore 19.40 – Conferenza stampa Shomurodov: «Derby? Emozioni forti ma ora voglio vincere» – Eldor Shomurodov ha presentato in conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk. La conferenza Ore 18.20 – Fiorentina, Italiano: «La società sta facendo qualcosa di unico in Italia» – Vincenzo Italiano esalta il lavoro della Fiorentina per il Viola Park: le parole del tecnico. Le dichiarazioni Ore 17.30 –...

