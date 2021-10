Ultime Notizie Serie A: novità sui rinnovi di Insigne e Pellegrini (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, rinnovo Insigne: c’è l’indizio che fa sperare i tifosi – Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora un tabù per il Napoli, ma c’è un indizio che fa sperare i tifosi. La notizia Ore 9.15 – Juve Chelsea, pazza idea di formazione per Allegri: la novità – In vista del match contro il Chelsea, l’allenatore della Juve Max Allegri starebbe pensando a una “pazza” novità di formazione. Le Ultime Ore 8.40 – Torino, Sanabria stanco: speranza Belotti per il derby – Il Torino spera nel recupero di Andrea Belotti per il derby contro la Juventus di sabato pomeriggio. La notizia Ore 8.20 – Roma, rinnovo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, rinnovo: c’è l’indizio che fa sperare i tifosi – Il rinnovo di Lorenzoè ancora un tabù per il Napoli, ma c’è un indizio che fa sperare i tifosi. La notizia Ore 9.15 – Juve Chelsea, pazza idea di formazione per Allegri: la– In vista del match contro il Chelsea, l’allenatore della Juve Max Allegri starebbe pensando a una “pazza”di formazione. LeOre 8.40 – Torino, Sanabria stanco: speranza Belotti per il derby – Il Torino spera nel recupero di Andrea Belotti per il derby contro la Juventus di sabato pomeriggio. La notizia Ore 8.20 – Roma, rinnovo ...

