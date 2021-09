Ultime Notizie Roma del 29-09-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche Combattere lo spreco scattare cibo significa scartare persone scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vanno a finire male l’ha detto Papa Francesco nella giornata internazionale contro gli sprechi alimentari la procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrica se ne Cristian i due tedeschi giugno scorso a bordo dei loro motoscafo ho trovato la barca ferma sulle acque del lago di Garda su cui c’erano Umberto garzarella e Greta nedrotti entrambi morti l’udienza è stata fissata per il 10 novembre in diretta non ha detto che noi siamo solo chiacchiere che c’è stato troppo blablabla sul clima probabilmente ragione Ha detto il ministro per la transizione ecologica ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche Combattere lo spreco scattare cibo significa scartare persone scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vanno a finire male l’ha detto Papa Francesco nella giornata internazionale contro gli sprechi alimentari la procura di Brescia ha disposto il giudizio immediato per Patrica se ne Cristian i due tedeschi giugno scorso a bordo dei loro motoscafo ho trovato la barca ferma sulle acque del lago di Garda su cui c’erano Umberto garzarella e Greta nedrotti entrambi morti l’udienza è stata fissata per il 10 novembre in diretta non ha detto che noi siamo solo chiacchiere che c’è stato troppo blablabla sul clima probabilmente ragione Ha detto il ministro per la transizione ecologica ...

