UK | Next alza guidance Rivedere regole immigrazione per salvare il Natale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –– una delle più grandi catena di abbigliamento britanniche – ha rivisto al rialzo laper l’anno fiscale (che terminerà a gennaio 2022), dopo i risultati positivi del primo semestre dell’anno (a luglio 2021). La società ha affermato che gli acquirenti sono tornati in forza nei suoi negozi, ma ha anche messo in guardia che la carenza di manodopera potrebbe avere un impatto sulle consegne del periodo natalizio.ha realizzato un utile ante imposte di 347 milioni di sterline nei sei mesi a luglio, con vendite a prezzo pieno in aumento dell’8,8% rispetto al 2019. La società si aspetta un aumento delle vendite a prezzo pieno del 10% nel resto dell’anno, rispetto al precedente aumento del 6%, e un utile ante imposte a 800 milioni di sterline, 36 milioni di sterline in più rispetto alla sua precedente guida.“Al ...

