Ufficiale: Fiorentina-Napoli, designato l'arbitro e il VAR del match

Attraverso il proprio sito Ufficiale, l'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di andata del Campionato di Serie A. Per la sfida Fiorentina-Napoli, che si giocherà domenica 3 ottobre all'Artemio Franchi alle 18, è stato designato il giovane Simone Sozza, mentre al Var ci sarà Aureliano. Questa la sestina completa:

Fiorentina – Napoli h. 18.00
SOZZA (arbitro)
BINDONI – LO CICERO (guardalinee)
IV: SERRA
VAR: AURELIANO
AVAR: MELI

