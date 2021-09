Udienza generale | quante volte sentiamo dire “Dio ci ha giustificati” | ma cosa vuol dire?

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Santo Padre al consueto appuntamento del mercoledì, ci ricorda che la salvezza non si ottiene con la sola osservanza dei Comandamenti. Ecco qualdi molto importante per la vita di un cristiano.si intende, quando si dice che siamo “per la nostra fede”? San Paolo usa questa espressione e papa Francesco l’ha L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Si sta svolgendo in questi giorni, dal 27 al 29 settembre , a Roma l'Assembleadella Pontificia Accademia per la Vita presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia Il cui tema ...ricevuti in......mano del maestro orafo Michele Affidato ricevuto insieme al Segretariodel CCEE, Don Martin Michalíek. Un altro bassorilievo è stato donato al Papa emerito Benedetto XVI, durante l'...All’udienza generale prega per le vittime di due attentati in Nigeria: sia garantita l'incolumità di tutti i cittadini ...Al termine dell’Udienza generale odierna papa Francesco ha rivolto un appello per la pace in Nigeria: “Ho appreso con dolore la notizia degli attacchi ...