"Uccisa per 3 milioni di euro". Laura Ziliani, ecco cos'ha scatenato la furia omicida delle figlie: una sporca questione di soldi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Silvia e Paola sono state arrestate con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della madre, la vigilessa Laura Ziliani. Si sospetta a ragion veduta che il movente del delitto sia di natura puramente economica, in particolare legato agli immobili: quelli in possesso della donna hanno un valore che è stimabile fra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo di euro. Il piano delle due ragazze, portato avanti insieme a Mirto Milani (fidanzato di Silvia), appare però piuttosto insensato: erano già in possesso delle quote del patrimonio immobiliare tra Brescia e la Valcamonica, insieme alla madre e all'altra figlia Lucia, quella “buona” di tutta questa brutta vicenda. Uccidendo la madre, Silvia e Paola volevano forse ereditare gli immobili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Silvia e Paola sono state arrestate con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della madre, la vigilessa. Si sospetta a ragion veduta che il movente del delitto sia di natura puramente economica, in particolare legato agli immobili: quelli in possesso della donna hanno un valore che è stimabile fra i 3e i 3e mezzo di. Il pianodue ragazze, portato avanti insieme a Mirto Milani (fidanzato di Silvia), appare però piuttosto insensato: erano già in possessoquote del patrimonio immobiliare tra Brescia e la Valcamonica, insieme alla madre e all'altra figlia Lucia, quella “buona” di tutta questa brutta vicenda. Uccidendo la madre, Silvia e Paola volevano forse ereditare gli immobili, ...

witchycuIts : invece no ma cagat bah CIOE ... ha avuto due palle tante ma comunque mi ha dato fastidio fosse involved anche quel… - bolataste : @bevllisario anche per me sicuramente è immischiato in qualcosa ma non l’ha uccisa lui ( anche perché altrimenti sa… - lecomteyami : Shaw si è uccisa per non uccidere Root #PersonOfInterest - Marinella57pc : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Laura Ziliani uccisa per avere subito l'eredità? Le figlie Paola e Silvia e il loro fidanzato… - pvantomhive : Sono stanca morta queste lezioni mi hanno uccisa e devo iniziare a preparare gli scatoloni per il trasloco mmmhhh -