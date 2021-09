Twitch ha un nuovo concorrente: Chaturbate. Avete letto bene. (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chaturbate è un sito noto per un certo tipo di intrattenimento, intrattenente e divertente come Twitch, per certi versi. Ma come Twitch, Chaturbate si appresta ad accogliere anche lo streaming di videogiochi, il che lo rende immediatamente il rivale numero uno per il portale streaming più famoso al mondo. Come annunciato su Twitter, previo consenso degli sviluppatori, sarà possibile trasmettere alcuni titoli di una lista ancora abbastanza corta ma che probabilmente si allungherà parecchio viste le potenzialità della piattaforma, dove gli utenti saranno molto attenti a certe gesta. Questo significa un'apertura totale anche a videogame di stampo erotico, vietati assolutamente sulla piattaforma viola, ma se indossate uno striminzito bikini all'interno di una piscina gonfiabile, va bene. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021)è un sito noto per un certo tipo di intrattenimento, intrattenente e divertente come, per certi versi. Ma comesi appresta ad accogliere anche lo streaming di videogiochi, il che lo rende immediatamente il rivale numero uno per il portale streaming più famoso al mondo. Come annunciato su Twitter, previo consenso degli sviluppatori, sarà possibile trasmettere alcuni titoli di una lista ancora abbastanza corta ma che probabilmente si allungherà parecchio viste le potenzialità della piattaforma, dove gli utenti saranno molto attenti a certe gesta. Questo significa un'apertura totale anche a videogame di stampo erotico, vietati assolutamente sulla piattaforma viola, ma se indossate uno striminzito bikini all'interno di una piscina gonfiabile, va. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Twitch nuovo PS5 Digital disponibile oggi durante la Live di GameStop Vi segnaliamo che anche questo pomeriggio alle ore 16:00 ci sarà una nuova live streaming sul canale Twitch di GameStop , durante la quale si parlerà del nuovo Diablo 2 Resurrected. Nel corso dell'evento, però, partiranno le vendite di PS5 Digital , con il bundle composto da un controller DualSense, ...

Genshin Impact sta per arrivare 'alla fine' (ma c'è un perché) ... ma a quanto pare la live avverrà sul consueto canale Twitch ufficiale del gioco (sì, con molta ... In termini di stile di gioco, il nuovo personaggio userà un'arma pirotecnica e può creare barriere per ...

Twitch ha un nuovo concorrente: Chaturbate. Avete letto bene. Eurogamer.it Twitch ha un nuovo concorrente: Chaturbate. Avete letto bene. Chaturbate è un sito noto per un certo tipo di intrattenimento, intrattenente e divertente come Twitch, per certi versi. Ma come Twitch, Chaturbate si appresta ad accogliere anche lo streaming di ...

Electronic Arts presenta il nuovo programma esports per FIFA 22 Electronic Arts presenta il nuovo programma esports per FIFA 22, con tanti tornei per tutti gli appassionati e sfide tra celebrità.

