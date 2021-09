Tutto l'eros che vedremo in tv questo autunno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Di eros in tv ce n’è sempre tanto. Anche solo guardando il 2020-2021, è facile constatare come l’eros sia uno dei temi più sfruttati, tra serie tv e reality show. Il sesso in tv (e in streaming, visto che tante produzioni sono targate Netflix) ha sempre tante declinazioni sexy. C’è il risvolto “educativo” (con Sex Education uber alles, ovviamente, come ha dimostrato anche nella nuova stagione), quello più o meno trash (pensiamo a reality come Too Hot to Handle), quello più d’intrattenimento. A proposito di declinazione leggera, due sono i titoli di punta finora: Bridgerton e Sex/Life. Proprio gli ultimi aggiornamenti su questa serie ispirata al romanzo Sex/Life: 44 Chapters About 4 Men di B.B. Easton hanno fatto la gioia dei fan. La serie, distribuita su Netflix lo scorso giugno, è diventata un vero e proprio fenomeno, oltre a essere uno dei titoli ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diin tv ce n’è sempre tanto. Anche solo guardando il 2020-2021, è facile constatare come l’sia uno dei temi più sfruttati, tra serie tv e reality show. Il sesso in tv (e in streaming, visto che tante produzioni sono targate Netflix) ha sempre tante declinazioni sexy. C’è il risvolto “educativo” (con Sex Education uber alles, ovviamente, come ha dimostrato anche nella nuova stagione), quello più o meno trash (pensiamo a reality come Too Hot to Handle), quello più d’intrattenimento. A proposito di declinazione leggera, due sono i titoli di punta finora: Bridgerton e Sex/Life. Proprio gli ultimi aggiornamenti su questa serie ispirata al romanzo Sex/Life: 44 Chapters About 4 Men di B.B. Easton hanno fatto la gioia dei fan. La serie, distribuita su Netflix lo scorso giugno, è diventata un vero e proprio fenomeno, oltre a essere uno dei titoli ...

