Tunisia, il presidente incarica Néjla Bouden di formare un governo: sarebbe la prima premier donna araba. Ma si teme operazione di facciata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nemmeno una settimana fa, l'ultima mossa del presidente tunisino, Kaïs Saïed, con la quale aveva assunto di fatto i pieni poteri aveva fatto temere che per il Paese si stessero ricreando le condizioni per un ritorno alla dittatura, a quasi 11 anni dalla Rivoluzione dei Gelsomini. Oggi, la mossa del capo dello Stato, che da oltre due mesi ha rimosso l'esecutivo in carica e congelato l'attività del Parlamento, ha incaricato Néjla Bouden, docente di Geologia alla Scuola Nazionale degli Ingegneri di Tunisi Enit, di formare un nuovo governo. Come questo debba avvenire non è ancora chiaro, visto che al momento il Parlamento è di fatto esautorato e non potrà quindi votare la fiducia alla nuova squadra di governo.

