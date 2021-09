Trovati con oltre 50 kg di radici di genziana, tre persone denunciate dai Guardiaparco (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Aquila - Nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza del territorio, i Guardiaparco del Reparto di San Biagio Saracinisco, hanno individuato tre persone intente a trasportare cinque voluminosi sacchi neri in un'area di alta montagna del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, area ricompresa anche nella Zona Speciale di Conservazione "Cime massiccio della Meta - IT 6050018", ovvero uno dei siti della Rete Natura 2000. I Guardiaparco, procedendo al controllo, hanno potuto riscontrare nei sacchi di polietilene la presenza di radici di genziana (Gentiana Lutea), appena estirpata, che al controllo successivo sono risultati essere ben 50 kg, ovvero un quantitativo esagerato, e certamente non destinato al solo "uso familiare" visto che per il famoso liquore a base di questa ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Aquila - Nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza del territorio, idel Reparto di San Biagio Saracinisco, hanno individuato treintente a trasportare cinque voluminosi sacchi neri in un'area di alta montagna del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, area ricompresa anche nella Zona Speciale di Conservazione "Cime massiccio della Meta - IT 6050018", ovvero uno dei siti della Rete Natura 2000. I, procedendo al controllo, hanno potuto riscontrare nei sacchi di polietilene la presenza didi(Gentiana Lutea), appena estirpata, che al controllo successivo sono risultati essere ben 50 kg, ovvero un quantitativo esagerato, e certamente non destinato al solo "uso familiare" visto che per il famoso liquore a base di questa ...

