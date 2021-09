Troppi morti sul lavoro. Sei vittime solo nella giornata di ieri. Landini: “Così non si può più andare avanti. Servono sanzioni più severe e la patente a punti per le imprese” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono sei le morti sul lavoro avvenute solo nella giornata di ieri. Dopo i due operai trovati congelati in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, c’è un’altra vittima nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un imprenditore agricolo è morto decapitato dalle lame di una macchina agricola. “Se andiamo a vedere dove e perché succedono queste cose – ha dichiarato a SkyTg24 il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini commentando le ultime morti sul lavoro -, lo vediamo negli appalti dove prevale l’idea che pur di lavorare va bene qualsiasi condizione o dove ci sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono sei lesulavvenutedi. Dopo i due operai trovati congelati in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, c’è un’altra vittima nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un imprenditore agricolo è morto decapitato dalle lame di una macchina agricola. “Se andiamo a vedere dove e perché succedono queste cose – ha dichiarato a SkyTg24 il segretario nazionale della Cgil, Mauriziocommentando le ultimesul-, lo vediamo negli appalti dove prevale l’idea che pur di lavorare va bene qualsiasi condizione o dove ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi morti Incidenti lavoro. Landini: "Stop subito ad aziende senza sicurezza" ... in una intervista a La Stampa, commenta le sei morti sul lavoro in un solo giorno e chiede che ... Il mese per agire", "la ripresa ha generato troppi contratti a termine. Tre quarti delle assunzioni ...

Landini propone lo stop immediato per le aziende che non tutelano la sicurezza Un martedì nero, quello di ieri, con sei morti sul lavoro in 24 ore. All'Humanitas di Milano due tecnici di un'impresa sono stati investiti ... Qualche esempio: "La ripresa ha generato troppi contratti a ...

Troppi morti sul lavoro. Sei vittime solo nella giornata di ieri. Landini LA NOTIZIA Cosa sta cercando di fare il governo per far fronte alle morti sul lavoro I cinque incidenti delle scorse ore sono arrivati dopo la firma di un patto con i sindacati per la tutela dei lavoratori. Ma le norme ci sono già: vanno applicate ...

Perché mancano migliaia di autotrasportatori in Italia Si stima una carenza di 17mila conducenti. Per alcune associazioni datoriali del settore è riconducibile al peggioramento della qualità della vita lavorativa, della salute e sicurezza sul lavoro e del ...

