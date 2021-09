Troppi morti sul lavoro. Otto vittime nelle ultime 24 ore. Landini: “Così non si può più andare avanti. Servono sanzioni più severe e la patente a punti per le imprese” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 0tto le morti sul lavoro avvenute nelle ultime 24 ore. Dopo i due operai trovati congelati in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, ieri c’è stata un’altra vittima nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un imprenditore agricolo è morto decapitato dalle lame di una macchina agricola. Oggi un operaio è morto in seguito al crollo di un tetto di una palazzina, a Mesagne, nel Brindisino, e un altro è stato investito in un cantiere sull’A14 all’altezza del casello di San Severo, in provincia di Foggia. “Se andiamo a vedere dove e perché succedono queste cose – ha dichiarato a SkyTg24 il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 0tto lesulavvenute24 ore. Dopo i due operai trovati congelati in un deposito di azoto liquido dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, ieri c’è stata un’altra vittima nell’hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, e un’altra nel Padovano e nel Pisano. L’ultimo episodio a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un imprenditore agricolo è morto decapitato dalle lame di una macchina agricola. Oggi un operaio è morto in seguito al crollo di un tetto di una palazzina, a Mesagne, nel Brindisino, e un altro è stato investito in un cantiere sull’A14 all’altezza del casello di San Severo, in provincia di Foggia. “Se andiamo a vedere dove e perché succedono queste cose – ha dichiarato a SkyTg24 il segretario nazionale della Cgil, Maurizio...

Advertising

Nerone571 : @SaverioMascaro Quelle sono le bare di tutti i VIP e politici morti,Causa troppi vaccini,'VIRTUALI' - RobertoAli20 : @danielegenito @borghi_claudio @EugenioGiani La'non correlazione' è presente in troppi decessi post vaccino,o la gi… - paoloigna1 : Troppi morti in pochi giorni e sono migliaia in pochi anni Incidenti sul lavoro: 7 morti in 24 ore. Da Padova a Pis… - Emmapretti : RT @Grace_1207: @Teso4zampe Troppi micini venuti al mondo senza controllo, questo piccolo è stato trovato avete cercato di salvarlo, ma chi… - danieladeponti1 : @SalvatoreTrim13 @robersperanza @LaVeritaWeb @metaanto @ameliaeffei @Apache1000100 @Anna50732053 @ancoranna… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi morti Incidenti lavoro. Landini: "Stop subito ad aziende senza sicurezza" ... in una intervista a La Stampa, commenta le sei morti sul lavoro in un solo giorno e chiede che ... Il mese per agire", "la ripresa ha generato troppi contratti a termine. Tre quarti delle assunzioni ...

Landini propone lo stop immediato per le aziende che non tutelano la sicurezza Un martedì nero, quello di ieri, con sei morti sul lavoro in 24 ore. All'Humanitas di Milano due tecnici di un'impresa sono stati investiti ... Qualche esempio: "La ripresa ha generato troppi contratti a ...

Troppi morti sul lavoro. Otto le vittime nelle ultime 24 ore LA NOTIZIA Cosa sta cercando di fare il governo per far fronte alle morti sul lavoro I cinque incidenti delle scorse ore sono arrivati dopo la firma di un patto con i sindacati per la tutela dei lavoratori. Ma le norme ci sono già: vanno applicate ...

Morti sul lavoro, Cgil Ticino Olona: «Un bollettino di guerra inaccettabile» Per il segretario della Cgil Ticino Olona Mario Principe a 24 ore dall'incidente sul lavoro registrato nel milanese, il terzo in tutta Italia accaduto in una sola giornata serve «cambiare la cultura p ...

... in una intervista a La Stampa, commenta le seisul lavoro in un solo giorno e chiede che ... Il mese per agire", "la ripresa ha generatocontratti a termine. Tre quarti delle assunzioni ...Un martedì nero, quello di ieri, con seisul lavoro in 24 ore. All'Humanitas di Milano due tecnici di un'impresa sono stati investiti ... Qualche esempio: "La ripresa ha generatocontratti a ...I cinque incidenti delle scorse ore sono arrivati dopo la firma di un patto con i sindacati per la tutela dei lavoratori. Ma le norme ci sono già: vanno applicate ...Per il segretario della Cgil Ticino Olona Mario Principe a 24 ore dall'incidente sul lavoro registrato nel milanese, il terzo in tutta Italia accaduto in una sola giornata serve «cambiare la cultura p ...