Troppi morti sul lavoro. Nove vittime nelle ultime 24 ore. Landini: "Così non si può più andare avanti". Il premier Draghi promette: "Presto prenderemo provvedimenti" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono Nove le morti sul lavoro avvenute nelle ultime 24 ore. Dopo i due operai trovati congelati in un deposito di azoto dell'ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, ieri c'è stata un'altra vittima nell'hinterland di Torino, una a Capaci, in provincia di Palermo, altre due nel Padovano e nel Pisano e l'ultima a Pontasserchio, in provincia di Pisa, dove un imprenditore agricolo è stato decapitato dalle lame di una macchina agricola. Oggi non è andata meglio. Un operaio è morto in seguito al crollo di un tetto di una palazzina, a Mesagne, nel Brindisino, un altro è stato investito in un cantiere sull'A14, all'altezza del casello di San Severo, in provincia di Foggia. L'ottava vittima c'è stata nella Capitale, dove un operaio è precipitato da un ponteggio all'Eur. "Se andiamo a vedere dove e perché ...

