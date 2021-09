Trofeo delle Chiancolelle | vincono Andrea Bruno e Annarita De Filippis

(Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis Una bella, emozionante e divertente giornata di sport si è tenuta nei gioni scorsi a Nocera Inferiore, nell’ambito del 1°, riservato alle categorie giovanili. Tra i partecipanti anche una ventina di atleti della Scuola di Atletica “Pietro Mennea” del CSI Cava. Al termine della gara ci sono state le premiazioni che hanno visto affermare il giovanissimoprimo in assoluto per la gara maschile eDeseconda in assoluto ma prima per la sua categoria. Soddisfazione e compiacimento per i genitori presenti che hanno potuto apprezzare il grosso lavoro che gli operatori del CSI Cava hanno e stanno portando avanti, in primis il direttore della Scuola di atletica Ciro Stanzione ed i suoi collaboratori. ...

Advertising

ItalianNavy : Concluso il 33° Trofeo Mariperman a #LaSpezia. #Oggi le regate delle imbarcazioni stazzate e delle Vele d'Epoca. Pe… - clape87 : @Mikazero Si ma Heynckes - e prima di lui LvG - furono presi e scelti perché preparatori all'arrivo di Pep e a quel… - Nuotomania : DA - cronosprato : Sabato/Domenica 2/3 ott 2021 presso Cortona (AR) - CronoPrato impegnato nel servizio di cronometraggio Trofeo delle… - Paolo8015 : @salvatibrazil @FBiasin Ricordo però sarebbe più giusto quel torneo delle confederazioni perché così in pratica poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo delle

Editrice Diamante SCG

Ancora adesso amo la gara quanto il, perciò non sottovaluto. Come la vedo dunque? Meglio ... noi preti non possiamo che essere spine nel fianco per il Principetenebre, perché ci è data da ...... il Kangoeroes di Mechelen ed il Namur, e le spagnole (peraltro detentrici del) del Valencia,... IMPRESA TITANICA Dettagli che rendono ancor più complessa la contesa in Spagnarossoblù. "Ben ...Royal Enfield darà il via alla Continental GT Cup, trofeo monomarca dedicato, naturalmente, alla Continental GT 650. Come cambia la moto e dove si correrà ...Disco verde per Emanuel Vannucci (Ct Cast), Tommaso Amati (Ct Casalboni), Lorenzo Accreman (Ct Rimini) e Fausto Dante Pazzini (Ct Cast) sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino nel torneo ...