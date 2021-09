Tre piani | si può amare il cinema passato di Nanni Moretti ma non sopportare una sola inquadratura del nuovo film?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si puòildie nonunache una di Tre? Evidentemente, in Italia, no. Amico mio qui, amico mio là. Quello si offende. Quell’altro te la giura. Quello ti dice che “non sono mica andato a letto con tua moglie”. Per carità, per quel poco che crediamo di conoscerlo da lontano, sfiorandone i sacri golfini girocollo di lana, non fa così (altri, quasi tutti, sì), ma l’involontario fortino a sua difesa creato da tutto il pararomano-italiano per la sua ultima opera in Concorso a Cannes (con annesso scontro con la Palma d’Oro Titane) è di una stucchevolezza indigesta che, appunto, nemmeno l’imbarazzantedella Rohrwacher ...