Trasporto pubblico, il Prefetto conferma il doppio orario d'ingresso per le scuole (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis E' il Trasporto pubblico, ancora una volta al centro dell'attenzione. A due settimane dalla riapertura delle scuole superiori, con ingressi diversificati per evitare affollamenti sugli autobus di linea, ieri mattina in video conferenza si è svolto un nuovo incontro presieduto dal Prefetto Francesco Russo, per tracciare un primo bilancio sulla situazione. All'incontro hanno partecipato il Sindaco di Baronissi in rappresentanza di Anci Campania, il Vice Sindaco del comune di Salerno, i rappresentanti delle aziende BusItalia e Sita e delle Organizzazioni sindacali di categoria FILT CIGL, FIT CISL e UIL Trasporti. Nel corso dell'incontro sono state approfondite alcune criticità connesse all'incremento di utenti sui mezzi pubblici nelle fasce orarie "scolastiche". Criticità segnalate in particolar modo ...

