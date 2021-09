Trasporti | gruppo di giovani vandalizza treni nel Napoletano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Vetri di un treno in frantumi e il sediolino di una cabina gettato sui binari. È il risultato di un’azione vandalica compiuta da undisu due convogli della Circumvesuviana alla stazione di Ottaviano. Solo l’intervento della polizia ha permesso di bloccare i ragazzi e procedere alla loro identificazione per la successiva denuncia. A rendere nota la vicenda, avvenuta pochi minuti prima delle 13.30 di oggi, è il presidente dell’ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che su Facebook racconta come sia giunta ‘‘segnalazione sulle nostre linee d’emergenza cha alla stazione di Ottaviano, il treno 6124 diretto a Napoli è fermo in quanto alcuni ragazzi hannoto lo stesso, frantumando alcuni vetri; mentre il treno 6125, direzione Sarno (Salerno) gli stessi ragazzi ...

