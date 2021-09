Tragedia sul lavoro nel Veronese: uomo muore travolto da camion (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia sul lavoro nel Veronese, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un camion. L'incidente, riferisce l'edizione veneta del Corriere della Sera, è avvenuto in serata a Cologna Veneta "per cause ancora in corso di accertamento". Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'uomo per trauma da schiacciamento. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che indagano per chiarire la dinamica dell'incidente. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021)sulnel, dove unè morto dopo essere statoda un. L'incidente, riferisce l'edizione veneta del Corriere della Sera, è avvenuto in serata a Cologna Veneta "per cause ancora in corso di accertamento". Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'per trauma da schiacciamento. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che indagano per chiarire la dinamica dell'incidente.

