Tragedia nell’handbike | morto Andrea Conti

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Verona – E’ stato tre volte vincitore del Giro d’Italia in handbike. Questa sera si è spento in ospedale a Verona, dopo un grave incidente lungo la provinciale Bosco Chiesanuova – Cerro Veronese, mentre si allenava per l’ultima prova della competizione ad Assisi. A 18 anni era stato vittima di un incidente stradale ed era rimasto tetraplegico. Guidava la handbike con il supporto di alcune protesi alle mani. Era stato campione del Giro nel 2015, nel 2016 e nel 2019. Aveva 51 anni, benvoluto da tutti nell’ambiente del paraciclismo e non solo. Era noto come ‘il ciclista poeta’ e lascia un vuoto enorme. Aveva scritto molti versi di pensieri in dialetto veronese che aveva letto in diversi appuntamenti pubblici, a cui era stato invitato in passato. Il 24 settembre si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta. Nel ...