Traffico Roma del 29-09-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma Lazio nei sul grande raccordo anulare file lungo la carreggiata esterna tra la Pontina era diramazione Roma Sud tra la Prenestina e la Tiburtina si sta in coda in carreggiata interna la carta e la Salaria e più avanti i collegamenti tra Nomentana e La Rustica e tra la diramazione Roma sud della via Appia sulle percorso Urbano della A24 Roma-teramo Traffico incolonnato tra Portonaccio e la tangenziale è su quest’ultima incolonnamenti tra Viale dei Colli della Farnesina via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni con un incidente proprio all’altezza di via dei Monti Tiburtini con chiusure temporanee all’altezza di Viale Etiopia viale della Batteria Nomentana via caraci in direzione San Giovanni rallentamenti poi per un incidente sul lungotevere Diaz all’altezza di piazza De Bosis su via di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeLazio nei sul grande raccordo anulare file lungo la carreggiata esterna tra la Pontina era diramazioneSud tra la Prenestina e la Tiburtina si sta in coda in carreggiata interna la carta e la Salaria e più avanti i collegamenti tra Nomentana e La Rustica e tra la diramazionesud della via Appia sulle percorso Urbano della A24-teramoincolonnato tra Portonaccio e la tangenziale è su quest’ultima incolonnamenti tra Viale dei Colli della Farnesina via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni con un incidente proprio all’altezza di via dei Monti Tiburtini con chiusure temporanee all’altezza di Viale Etiopia viale della Batteria Nomentana via caraci in direzione San Giovanni rallentamenti poi per un incidente sul lungotevere Diaz all’altezza di piazza De Bosis su via di ...

