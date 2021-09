Torta crepata? Il rimedio per ricompattarla e renderla perfetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 settembre 2021)addio! Capita che in cucina qualcosa non vada per il verso giusto. Possono esserci degli inconvenienti (come unascomposta o piena di crepe) causati da una disattenzione. Sicuramente stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ma andiamo a scoprire nel dettaglio come rimediare. Curiose? Iniziamo!addio: come rimediare al problema! Per risolvere il problema, dovete prendere un canovaccio da cucina. Unsemplice e molto efficace. Spesso le crepe sono causate dal calore diretto e, proprio per questo, vi basterà proteggere la teglia. In che modo? Avvolgendo il canovaccio intorno alla teglia. Così facendo, i bordi e il centro dellaarriveranno alla cottura nello stesso istante. La superficie, dunque, crescerà in modo uniforme senza ...