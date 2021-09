Torino-Juventus, Belotti in fermento per il Derby della Mole (Di mercoledì 29 settembre 2021) Benché quest’oggi tutti gli sguardi siano inevitabilmente assorbiti dalla suggestiva sfida tra Juventus e Chelsea, valevole per la seconda giornata della fase a raggruppamenti della Champions League, al di là dell’insormontabile ostacolo blu si scorge la fascinosa sagoma del Derby della Mole. A tal proposito, il Torino, incespicante nell’ultimo impegno di Serie A assolto contro il Venezia, ripone la più smodata fiducia in un inopinato colpo di scena in grado, qualora trovasse riscontro nei fatti, di incrinare gli equilibri al momento prospettabili. Pare, infatti, secondo i rumors in possesso dei colleghi di Tuttosport, che Andrea Belotti abbia ripreso a trottare con ordinaria fluidità in allenamento, prima avvisaglia della ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Benché quest’oggi tutti gli sguardi siano inevitabilmente assorbiti dalla suggestiva sfida trae Chelsea, valevole per la seconda giornatafase a raggruppamentiChampions League, al di là dell’insormontabile ostacolo blu si scorge la fascinosa sagoma del. A tal proposito, il, incespicante nell’ultimo impegno di Serie A assolto contro il Venezia, ripone la più smodata fiducia in un inopinato colpo di scena in grado, qualora trovasse riscontro nei fatti, di incrinare gli equilibri al momento prospettabili. Pare, infatti, secondo i rumors in possesso dei colleghi di Tuttosport, che Andreaabbia ripreso a trottare con ordinaria fluidità in allenamento, prima avvisaglia...

