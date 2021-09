Torino, Belotti tenta il tutto per tutto per esserci al Derby (Di mercoledì 29 settembre 2021) Belotti tenta il recupero per il Derby. Il centravanti sta lavorando per il pieno recupero e c’è una flebile speranza di vederlo, almeno inizialmente, in panchina. Il centravanti è tornato a correre e questa è già una notizia. Un suo recupero per la gara con la Juventus resta complicato ma non impossibile: da qui a scendere in campo ce ne passa. Juric più che sperare deve pregare. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021)il recupero per il. Il centravanti sta lavorando per il pieno recupero e c’è una flebile speranza di vederlo, almeno inizialmente, in panchina. Il centravanti è tornato a correre e questa è già una notizia. Un suo recupero per la gara con la Juventus resta complicato ma non impossibile: da qui a scendere in campo ce ne passa. Juric più che sperare deve pregare. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

