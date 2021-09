Tokyo, apre il museo con tutti gli scritti originali di Haruki Murakami. Lo scrittore: “Speravo che una cosa del genere venisse costruita dopo la mia morte” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una biblioteca interamente dedicata ad Haruki Murakami. In attesa dell’assegnazione del Nobel per la Letteratura 2021 – il 7 ottobre prossimo – uno dei più importanti romanzieri viventi, che da almeno vent’anni viene messo in pole position per la vittoria del Nobel, potrà tagliare simbolicamente il nastro di uno spazio museale che conterrà tutti i suoi scritti originali. Si chiama Haruki Murakami Library, anzi ufficialmente Waseda International House of Literature, è verrà inaugurata a Tokyo venerdì 1 ottobre 2021. Il progetto in stile minimalista, pareti bianche e interni con grande arcate in legno, è dell’archistar Kengo Kuma. L’archivio si trova nel campus principale della Waseda University dove Murakami ha studiato teatro in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una biblioteca interamente dedicata ad. In attesa dell’assegnazione del Nobel per la Letteratura 2021 – il 7 ottobre prossimo – uno dei più importanti romanzieri viventi, che da almeno vent’anni viene messo in pole position per la vittoria del Nobel, potrà tagliare simbolicamente il nastro di uno spazio museale che conterrài suoi. Si chiamaLibrary, anzi ufficialmente Waseda International House of Literature, è verrà inaugurata avenerdì 1 ottobre 2021. Il progetto in stile minimalista, pareti bianche e interni con grande arcate in legno, è dell’archistar Kengo Kuma. L’archivio si trova nel campus principale della Waseda University doveha studiato teatro in ...

