«Titane» | la danza del desiderio oltre le barriere del corpo

(Di giovedì 30 settembre 2021) Rivelatasi con il precedente Grave, uno degli horror più interessanti e originali degli ultimi anni, un’opera in grado di rilanciare «pericolosamente» il genere, Julia Ducournau ha dimostrato di sapere rielaborare in chiave molto personale una serie di ossessioni (di matrice soprattutto cronenberghiana) e di presentarle con una frontalità che deve sia al cinema italiano che all’exploitation statunitense. Ducournau s’inserisce nella rinascita del cinema horror al femminile, favorita in maniera determinante dalla riuscita del suo esordio che, soprattutto nel Regno Unito, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Titane danza

IlCineocchio.it

Tutta la sapienza del movimento diassorbito da Antonella Bertoni e Michele Abbondanza . Dall'... Qui c'è carne parlante, l'ibrido teatrale che scompagina l'immaginario, un po' come" il ...Nel resto del film Alexia è adulta, spesso intenta in unaerotica che ha a che fare con un'... presidente della giuria che ha assegnato la Palma d'oro a: "mi ha fatto uscire di me, ci ...Abbiamo intervistato Vincent Lindon e Julia Ducournau per “Titane”, film Palma d’Oro 2021 che vede protagonista una donna non vittima ma carnefice. Un film violento ma al tempo stesso una grande stori ...