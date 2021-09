Tifoso ucciso fuori da San Siro, Appello conferma la condanna per l'ultrà a 4 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta La Corte d'Assise d'di Milano hato laa 4per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto econ il ...

Advertising

AnsaLombardia : Tifoso ucciso, 4 anni a Manduca per omicidio stradale. Confermata in appello la condanna di primo grado | #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Tifoso ucciso fuori da San Siro, Appello conferma condanna ultrà a 4 anni #fabiomanduca - MilanoSpia : Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, 4 anni a Manduca per omicidio stradale. «Quel giorno fu un casino»… - discoradioIT : RT @discoradioIT: La corte d'assise d'appello di #Milano ha confermato la condanna a 4 anni per Fabio Manduca, l'uomo che prima della parti… - RobertoGueli : RT @TgrRai: #Milano, tifoso ucciso fuori da San Siro: 4 anni in appello per omicidio stradale all'ultrà del #Napoli. Nel 2018 aveva investi… -