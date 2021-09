Tifoso dell'Inter ucciso: quattro anni all'ultrà napoletano che lo ha investito (Di mercoledì 29 settembre 2021) stata confermata dalla Corte d'Assise d'appello di Milano la condanna a 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 settembre 2021) stata confermata dalla Corte d'Assise d'appello di Milano la condanna a 4per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'arrestato nel 2019 per aver travolto econ il proprio ...

