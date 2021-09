Tessera elettorale smarrita o esaurita: cosa fare per votare alle Comunali 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domenica 3 e lunedi 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni amministrative. A Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli si torna alle urne per votare il sindaco della propria città . Sono 15 milioni in 1. Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Domenica 3 e lunedi 4 ottobresi vota per le elezioni amministrative. A Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli si tornaurne peril sindaco della propria città . Sono 15 milioni in 1.

Advertising

montevarchi : #elezioniamministrative2021 Partecipazione al voto di elettori affetti da gravi infermità. Possibile ottenere un'an… - Roma_H_24 : Si avvicina il voto, gli uffici demografici del Municipio potenziano le aperture per richiedere la tessera elettora… - Roma_H_24 : Si avvicina il voto, gli uffici demografici del Municipio potenziano le aperture per richiedere la tessera elettora… - matibooks : @CarloCalenda Tanti diciottenni non potranno votare perché non hanno ricevuto la tessera elettorale, spedita quest’… - _AndreaGuidotti : @fanpage ancora esiste gente che se vede sta merda de programma...da ritiro della tessera elettorale -