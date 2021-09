Terza dose ai giovani? Ora anche il Cts ha dei dubbi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fermi tutti, pure il Cts dice che forse non eravamo così sciocchi da farci venire qualche dubbio sulla vaccinazione in massa, in particolare con Terza dose, dei giovani. Mentre il mondo occidentale si appresta a inoculare il terzo giro di Pfizer&co (Biden l’ha fatto in diretta tv, Israele ha dato il via al booster, l’Italia ha avviato il tutto per i più fragili), Franco Locatelli mette un mezzo freno all’entusiasmo di chi vorrebbe inoculare senza porsi neppure una domanda. Intervenendo al convengo Meet in Italy for Life Sciences a Genova, il presidente del Css, nonché membro di spicco del Cts italiano, ha detto “con estrema chiarezza” che “per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una Terza dose“.Il motivo? ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fermi tutti, pure il Cts dice che forse non eravamo così sciocchi da farci venire qualcheo sulla vaccinazione in massa, in particolare con, dei. Mentre il mondo occidentale si appresta a inoculare il terzo giro di Pfizer&co (Biden l’ha fatto in diretta tv, Israele ha dato il via al booster, l’Italia ha avviato il tutto per i più fragili), Franco Locatelli mette un mezzo freno all’entusiasmo di chi vorrebbe inoculare senza porsi neppure una domanda. Intervenendo al convengo Meet in Italy for Life Sciences a Genova, il presidente del Css, nonché membro di spicco del Cts italiano, ha detto “con estrema chiarezza” che “per quello che riguarda i soggetti sani eè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una“.Il motivo? ...

