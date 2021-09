Terremoto Treviso oggi: scossa 3.6, epicentro a Valdobbiadene. La terra continua a tremare (Di mercoledì 29 settembre 2021) Treviso - Nuova scossa di Terremoto in Veneto . Alle 16.20 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a cinque chilometri a nord est di Valdobbiadene , provincia di Treviso, a una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021)- Nuovadiin Veneto . Alle 16.20 è stato registrato undi magnitudo 3.6 cona cinque chilometri a nord est di, provincia di, a una ...

Agenzia_Ansa : Due scosse di terremoto di magnitudo 3.7 nella notte in provincia di Treviso #ANSA - SkyTG24 : Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione - TgrRaiVeneto : Miane #Treviso la terra trema ancora . Nuova scossa di #Terremoto nella Marca di magnitudo 3.5. Nessun danno segna… - bb91687509 : RT @LaRagione_eu: Un nuovo #terremoto in provincia di #Treviso nei pressi di #Valdobbiadene con magnitudo 3.6 è avvenuto alle ore 16:20. L'… - MariaLu91149151 : RT @mondoterremoti: [STIMA PROVVISORIA] Un #terremoto di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 è avvenuto alle ore 16:20 nella zona/provincia d… -