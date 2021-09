Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuova scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata avvertita alle 16.20 nel Trevigiano. Secondo l'Ingv l'epicentro è stato a 5 km a nord est di Valdobbiadene. Ieri la stessa zona era stata interessata da diverse terremoti di magnitudo simile. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una nuovasismica di3.6 è stataalle 16.20 nel. Secondo l'Ingv l'epicentro è stato a 5 km a nord est di Valdobbiadene. Ieri la stessa zona era stata interessata da diverse terremoti disimile.

Advertising

SkyTG24 : Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione - messveneto : La terra trema ancora in Veneto: un altro terremoto nel Trevigiano, scossa avvertita anche in Friuli: Scossa di mag… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Terremoto in Veneto, scossa di magnitudo 3.6 nel Trevigiano avvertita dalla popolazione -