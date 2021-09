Terremoto | i fondi del Recovery Plan per rilanciare il Centro Italia | 1 | 78 miliardi di investimenti e sostegni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La questione del, diventa per la prima volta una questione nazionale. Mario Draghi se ne fa carico, in maniera solenne, inaugurando il «Parco della Memoria» per le vittime...

Advertising

VelvetMagIta : Terremoto, a L’Aquila il Parco della Memoria. Draghi: “Quasi 2 miliardi dal #PNRR” #VelvetMag #Velvet - Fedoraquattroc2 : @rai3 intervista f. diglioni architetto su sisma friuli. ma è il fratello di C. Doglioni criticato da Mattarella e… - aletiz9802 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @virginiaraggi Se penso a quanti ne avete fatti sparire, tra i fondi del terremoto di… - LilliVerde63 : RT @merlino53: Un grande reporter con la schiena dritta e le idee chiare: Giancarlo Siani nato il 19 sett 1959 è stato un giornalista ita… - GSgarbo : RT @merlino53: Un grande reporter con la schiena dritta e le idee chiare: Giancarlo Siani nato il 19 sett 1959 è stato un giornalista ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto fondi

Il Messaggero

Il premier ricorda che dopo ilquest'area ha perso qualcosa come 200 milioni di euro l'...generale dello Stato per definire nel dettaglio i capitoli sui quali saranno allocati i. Draghi ..."Ne il" ha detto " ne la pandemia possono avere la meglio sui nostri giovani". Il premier ha poi ricordato che la sua presenza serve innanzitutto a premere sul ricordo in quella che è ...La questione del Centro Italia, diventa per la prima volta una questione nazionale. Mario Draghi se ne fa carico, in maniera solenne, inaugurando il «Parco della Memoria» per le ...Ma se Malagò è contento, c’è chi soffre e non poco dalle parti di Rai Sport: quest’anno Novantesimo minuto sta totalizzando ascolti da “notte fonda”. Basti pensare che domenica ha totalizzato appena i ...