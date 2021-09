Tennistavolo | Europei 2021 | l’Italia ci prova | ma non basta Successo per la Croazia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Seconda giornata di azione in quel di Cluj-Napoca (Romania), sede deglia squadreper quanto riguarda il. Dopo una sconfitta ieri arriva una nuova battuta d’arresto per la squadra maschile che ha alzato bandiera bianca contro la. I croati si confermano contro gli azzurri che hannoto in tutti i modi a ribaltare la partita. Andrej Gacina ha iniziato nel migliore dei modi l’incontro con un netto 3 a 0 (11-7/13-11/11-5) sul nostro Marco Rech Daldosso. La risposta dei nostri connazionali è arrivata grazie a Niagol Stoyanov che non ha dato scampo a Tomislav Pucar. Lasi è inchinata per 0 a 3 (3-11/8-11/6-11) alche si è confermata anche contro France Kojin. Il croato è stato sconfitto da Leonardo Mutti che ha vinto ...

Il terzo incontro è stato un successo per l'Italia che ha dominato la scena con un pesante 3 - 0 (11 - 8/11 - 7/11 - 8). Jamila Laurenti ha chiuso i giochi della prima partita di questiimponendosi sula rivale Julie van Hauwaert. Al maschile, invece, gli azzurri alzano bandiera bianca contro la Repubblica Ceca. La prima partita del torneo si è aperta con la vittoria di ...... tre campionati del mondo Under 23, quattro campionati, quattro campionati del mondo e due ... come Tiro con l'Arco,e Tiro a Segno, affiancati dagli istruttori di Montecatone.Seconda giornata di azione in quel di Cluj-Napoca (Romania), sede degli Europei a squadre 2021 per quanto riguarda il tennistavolo. Dopo una sconfitta ieri arriva una nuova battuta d'arresto per la sq ...Prima giornata di sfide e subito l'Italia in campo agli Europei 2021 di tennistavolo, in scena questa settimana a Cluj-Napoca (Romania). La squadra femminile e quella maschile hanno dato battaglia que ...