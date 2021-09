Tennis: torneo Sofia. Mager nei quarti, battuto Kecmanovic (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'azzurro attende ora il vincente della sfida tra Ivashka e Monfils ROMA - Gianluca Mager stacca il pass per i quarti di finale del "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'azzurro attende ora il vincente della sfida tra Ivashka e Monfils ROMA - Gianlucastacca il pass per idi finale del "Open",ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis torneo Tennis: torneo Sofia. Mager nei quarti, battuto Kecmanovic L'azzurro attende ora il vincente della sfida tra Ivashka e Monfils ROMA - Gianluca Mager stacca il pass per i quarti di finale del "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 26enne sanremese, numero 78 ATP, dopo aver eliminato in due set ...

Bencic agli ottavi a Chicago Belinda Bencic (WTA 12) ha vinto il suo primo match al torneo di Chicago. La sangallese, esentata dai 1/32 in quanto testa di serie numero 3 del tabellone, ha eliminato l'australiana Maddison Inglis (130) con il punteggio di 5 - 7 6 - 1 6 - 0, accedendo ...

Chiara Pulvirenti ha vinto il secondo torneo di tennis rodeo Uisp Grosseto Sport WTA Nur-Sultan: Continua la crisi di Mladenovic, Putintseva approda ai quarti La tennista kazaka rispetta il pronostico e raggiunge i quarti di finale nel torneo di casa, Mladenovic perde ancora ...

Addio al padre "padrone" di Andre Agassi: aveva 90 anni Mike è morto a Las Vegas ed era diventato celebre per gli allenamenti durissimi a cui sottoponeva il figlio, sin da bambino ...

