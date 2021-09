Tennis: Torneo San Diego. Gaio subito fuori, per Sonego c'è Korda (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il faentino, proveniente dalle qualificazioni, si arrende a Schwartzman SAN Diego (USA) - E' terminata l'avventura di Federico Gaio nel "San Diego Open", nuovo Torneo ATP 250 dotato di un montepremi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il faentino, proveniente dalle qualificazioni, si arrende a Schwartzman SAN(USA) - E' terminata l'avventura di Federiconel "SanOpen", nuovoATP 250 dotato di un montepremi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Tennis: Torneo San Diego. Gaio subito fuori, per Sonego c'è Korda Il faentino, proveniente dalle qualificazioni, si arrende a Schwartzman SAN DIEGO (USA) - E' terminata l'avventura di Federico Gaio nel "San Diego Open", nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 600mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città californiana. Il 29enne tennista faentino,, n.154 del ranking, proveniente dalle ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 29 settembre a domenica 3 ottobre in Riviera e Côte d'Azur Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V. I. P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845 16.

Chiara Pulvirenti ha vinto il secondo torneo di tennis rodeo Uisp Grosseto Sport Classifica ATP: Hurkacz guadagna una posizione. Best ranking per Kwon Invariata la top 10. Il polacco scavalca Shapovalov e sale al numero 12. Miglior classifica anche per Daniel Evans, che si avvicina ai primi venti giocatori del mondo ...

