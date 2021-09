Tennis | Novak Djokovic rinuncia al Masters1000 di Indian Wells | ATP Finals a rischio e buone notizie per Sinner…

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Un saluto definitivo per tutto il 2021? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che anon vedremo. Il n.1 del mondo ha annunciato attraverso una breve nota sui social che non sarà nel 1000 americano, lasciando campo libero agli altri competitors. “Mi dispiace non poter vedere i miei tifosi ae giocare nel deserto, il mio luogo preferito. Spero di vedervi il prossimo anno“, le parole di Nole. E quindi? In termini di score nel ranking ATP, il serbo pagherà quest’assenza con 90 punti di detrazione, da associare ai 500 che già perderà questa settimana. Il computo totale di 11543. Il suo trono potrebbe iniziare a traballare, ma di sicuro c’è la qualificazione per le ATPc’è. Il pass è già in cassaforte, ma la sua presenza effettiva a ...

I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN ?Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2021 Il serbo, che nel torneo vanta un record di 50 successi e 9 sconfitte, non ha più vinto il titolo a ...Djokovic non prender parte al torneo di Indian Wells, in programma dal prossimo 7 ottobre. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori dell'appuntamento californiano, che generalmente si tiene ...Un saluto definitivo per tutto il 2021? Lo scopriremo. Di sicuro c'è che a Indian Wells non vedremo Novak Djokovic. Il n.1 del mondo ha annunciato attraverso una breve nota sui social che non sarà nel ...A dare la notizia è il direttore del Master 1000, che ha dichiarato: "Speriamo di averlo qui il prossimo marzo". Per il serbo anche le Finals sono ancora un'incognita ...