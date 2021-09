Temptation Island: Desiree Ferlito ha detto “Sì” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Desiree Ferlito, che nel 2014 aveva partecipato a Temptation Island, di recente è convolata a nozze con Nino Pulvirenti, ex presidente del Catania Calcio, più grande di lei di ben 24 anni. I due hanno anche due figli insieme! Desiree Ferlito, modella 35enne che in passato ha partecipato come tentatrice a Temptation Island, ha sposato l’uomo della sua vita a Lentini, in Sicilia, nella magica location del Castello Xirumi-Serravalle. La ragazza ha voluto anche i figli insieme a lei, sia le due gemelline avute dalla sua precedente relazione, che il bimbo e la bimba nati dal rapporto con l’attuale compagno e ormai marito Nino Pulvirenti. Lui, imprenditore famoso nel mondo del calcio per essere stato il Patron del Catania ed avere aiutato la squadra a ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021), che nel 2014 aveva partecipato a, di recente è convolata a nozze con Nino Pulvirenti, ex presidente del Catania Calcio, più grande di lei di ben 24 anni. I due hanno anche due figli insieme!, modella 35enne che in passato ha partecipato come tentatrice a, ha sposato l’uomo della sua vita a Lentini, in Sicilia, nella magica location del Castello Xirumi-Serravalle. La ragazza ha voluto anche i figli insieme a lei, sia le due gemelline avute dalla sua precedente relazione, che il bimbo e la bimba nati dal rapporto con l’attuale compagno e ormai marito Nino Pulvirenti. Lui, imprenditore famoso nel mondo del calcio per essere stato il Patron del Catania ed avere aiutato la squadra a ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island matrimonio tra la single e l’ex presidente di Serie A - #Temptation #Island #matrimonio - croccantinzell : RT @Iperborea_: “Se non era opportuno portarlo a Temptation Island allora non vedo nemmeno la saggezza di portarlo dentro al Grande Fratell… - francescochium1 : @marieta99044909 Isola dei famosi, temptation island, tt i talk in prima serata poi il meritato seggio Parlamentare… - PasqualeMarro : #TemptationIsland: #DesiréeFerlito fa un passo importante - infoitcultura : Temptation Island Vip: tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi è finita -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Tommaso Eletti, confessione scottante su Soleil Ospite di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavò, l'ex gieffino ed ex di Temptation Island ha raccontato sulla sua eliminazione: 'Un po' me l'aspettavo di essere eliminato dato che so quanta gente ...

Furto in un ospedale del Salernitano, sottratti 500 euro ad un paziente ... Carlotta Dell'isola al programma Temptation Island. All'interno del... I militari hanno hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità del ladro.

Temptation Island, Manuela Carriero rompe il silenzio: “Ne ho sentite di ogni!” Lanostratv “GF Vip”, Valentina Nulli Augusti entra nel cast? La richiesta del pubblico diventa virale Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ulti ...

GF Vip 6, Selvaggia Roma accusa un concorrente: “Playboy di cartone” Un duro attacco da parte di Selvaggia Roma ad uno dei concorrenti del GF Vip 6 che le ha scritto su Instagram Quest’anno Selvaggia Roma ha un appuntamento fisso davanti allo schermo, su Canale 5, il l ...

Ospite di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavò, l'ex gieffino ed ex diha raccontato sulla sua eliminazione: 'Un po' me l'aspettavo di essere eliminato dato che so quanta gente ...... Carlotta Dell'isola al programma. All'interno del... I militari hanno hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità del ladro.Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ulti ...Un duro attacco da parte di Selvaggia Roma ad uno dei concorrenti del GF Vip 6 che le ha scritto su Instagram Quest’anno Selvaggia Roma ha un appuntamento fisso davanti allo schermo, su Canale 5, il l ...