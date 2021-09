Temporali e calo termico nel weekend | il meteo fino al 1° ottobre

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei prossimi giorni i tentativi dell’alta pressione di stabilizzare l’atmosfera su gran parte d’Italia riusciranno soltanto in parte. Il team del sito www.iL.it avvisa che l’arrivo di aria fresca dal Nord Europa farà scoppiare i primisulle Alpi nel corso di mercoledì. Le precipitazioni in serata interesseranno anche alcune zone pianeggianti del Triveneto mentre giovedì, con l’ingresso di venti di Bora sull’alto Adriatico e di Maestrale sul resto dei settori, verranno trasportate, a carattere irregolare, sul Centro Adriatico e su molte province del Sud. Con l’arrivo delle correnti settentrionali le temperature cominceranno a calare e a perdere circa 3-4°C al Nord e sulla fascia adriatica centrale. Una diminuzione più contenuta interesserà invece il Sud. Dopo una breve pausa asciutta tra venerdì e sabato (...

Prima settimana di ottobre con maltempo: piogge, e neve Secondo mese dell'autunno che ... Temperature in anche di qualche grado al di sotto rispetto alle medie del periodo con possibilità ... Nei prossimi giorni i tentativi dell'alta pressione di stabilizzare l'atmosfera su gran parte d'Italia riusciranno soltanto in parte. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l'arrivo di aria fresca ... Bel tempo, caldo e temperature al di sopra della media stagionale mercoledì 29 settembre, ancora qualche giorno dal sapore estivo nel Lazio, poi le ...