Teen Wolf | nel 2022 ci sarà un sequel della serie!

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Le richieste di migliaia di utenti sui social sono state accolte: Teen Wolf tornerà e lo farà con un film, in uscita su Paramount Plus nel 2022, che farà da sequel a quanto successo nella serie. Ad annunciarlo sono stati proprio produttori e creatori della serie che, sul profilo Instagram ufficiale, hanno scritto: «Abbiamo ascoltato i vostri ululati e vi stiamo rispondendo».

, la produzione del revival approfondimento, il video della reunion del cast Variety ha rivelato la discussione in corso per riunire il cast originale della serie che pochi ...... mentre sul piccolo schermo veniva trasmesso il series finale di. Da allora i fan hanno chiesto a gran voce un revival che potesse proseguire le vicende di questa serie horror/ fantasy, ...Le richieste di migliaia di utenti sui social sono state accolte: Teen Wolf tornerà e lo farà con un film, in uscita su Paramount Plus nel 2022, che farà da sequel a quanto successo nella serie. Ad an ...Paramount+ realizzerà un film revival dedicato alla serie TV Teen Wolf, che avrà come sceneggiatore e produttore esecutivo Jeff Davis.