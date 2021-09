Tariffe | da venerdì aumenteranno le bollette di luce e gas

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Daledie gas, rispettivamente +29,8% e +14,4%. Senza interventi l’aumento sarebbe stato di +45% e +30%. L’aumento delledie gas e il tempestivo intervento del Governo Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre)ledell’elettricità e del gas. Lo fa sapere Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e gli aumenti cominceranno da questo. Senza l’intervento del Governo l’aumento sarebbe stato maggiore. Per lac’è un incremento del 29,8% e per il gas di 14,4%. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un ...