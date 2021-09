Svolta nel caso del tifoso ucciso fuori da San Siro: ultrà condannato a 4 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio Suv il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 4per omicidio stradale per Fabio Manduca, l'napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto econ il proprio Suv il ...

