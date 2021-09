Superenalotto fa felice Roma, vinti alla Garbatella quasi 900 mila euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo l'estrazione di ieri il jackpot del Superenalotto è arrivato a quota 88 milioni di euro. Mentre gli italiani continuano nella caccia al 6, la fortuna ha baciato Roma. Non è il primo premio certo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo l'estrazione di ieri il jackpot delè arrivato a quota 88 milioni di. Mentre gli italiani continuano nella caccia al 6, la fortuna ha baciato. Non è il primo premio certo, ...

