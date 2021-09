Striscia la notizia è ripartita con tante novità : le nuove veline si svelano dopo Amici (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nuova edizione di Striscia la notizia è stata varata e al timone della quale c’è una coppia di conduttori provvisoria e una coppia di veline fissa del tutto inedite. Quest’ultime, reduci entrambe dal debutto in tv ad Amici di Maria De Filippi. Ma non è tutto, perché prima del via al rinnovato tg satirico, le due neo veline si sono raccontate in una prima intervista di coppia, parlando in particolare delle loro esperienze tv vissute al talent di Maria De Filippi. Striscia la notizia riparte: cambiano le veline nella stagione 2021-2022 Il rinnovato tg satirico, anzitutto, presenta al pubblico una coppia inedita di veline, stiamo parlando di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, rispettivamente ex allieve di ballo alla 19° e 16° ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nuova edizione dilaè stata varata e al timone della quale c’è una coppia di conduttori provvisoria e una coppia difissa del tutto inedite. Quest’ultime, reduci entrambe dal debutto in tv addi Maria De Filippi. Ma non è tutto, perché prima del via al rinnovato tg satirico, le due neosi sono raccontate in una prima intervista di coppia, parlando in particolare delle loro esperienze tv vissute al talent di Maria De Filippi.lariparte: cambiano lenella stagione 2021-2022 Il rinnovato tg satirico, anzitutto, presenta al pubblico una coppia inedita di, stiamo parlando di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, rispettivamente ex allieve di ballo alla 19° e 16° ...

Advertising

Striscia : Striscia la notizia al via con il tapiro alla neo single @DilettaLeotta “#Dazn non si vede? Vorrei sistemare io tu… - Becsontwit : ora non voglio dilungarmi sul passato dei servizi di striscia la notizia perché spero non ce ne sia bisogno (sequel… - mirellaladini : RT @ilgiornale: L'inviata di Striscia la Notizia chiede agli islamici di Milano di prendere le distanze dai fondamentalisti tornati al pote… - Damianodanny1 : RICCI UNA NE INVENTA E CENTO NE INFILZA – A “STRISCIA LA NOTIZIA” ARRIVA LA PERCULATA COSMICA A DILETTA LEOTTA: LA… - ilpodsport : #Calcio Diletta diventa Puffetta Leotta: novità a Striscia La Notizia #ilpodsport -