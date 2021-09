stessobattito | ascolta la voce del cuore | storie di medici e pazienti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “L’anno delle nozze arriva in un baleno: è il 2014 e il 5 gennaio è la sera della cena a casa dei miei genitori con la mia futura moglie e la sua famiglia. Vado a prendere le pizze: sono al semaforo rosso quando capisco che c’è qualcosa che non va. Perdo i sensi, ma all’improvviso ritorno alla vita. Il defibrillatore ha fatto il suo dovere. Undici anni dopo averlo impiantato”. La storia di Francesco, con la sindrome di Brugada e un defibrillatore impiantato a 22 anni ad unapparentemente sano, è solo una di quelle raccolte dall’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo nel podcast “Stesso Battito”, presentato in occasione della Giornata Mondiale delche si celebra ogni anno il 29 settembre. Dieci racconti di cura per sensibilizzare alla conoscenza e prevenzione delle malattie cardiovascolari, incentivando all’ascolto del ...