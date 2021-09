Stephen Amell risponde agli hater con una foto a torso nudo: "Potrei rubarvi le fidanzate" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Qualche giorno fa Stephen Amell ha postato una foto del suo fisico su Instagram ma ha ricevuto qualche critica; a queste persone ha risposto lodando ulteriormente la sua forma A volte, le fotografie che postiamo sui social ricevono reazioni sgradevoli. Stephen Amell, ad esempio, ha dovuto rispondere a chi ha criticato il suo aspetto fisico in seguito alla pubblicazione di una foto in costume su Instagram. A queste persone, il protagonista di Arrow ha risposto di essere in forma perfetta. In seguito alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico in una foto postata su Instagram tre giorni fa, Stephen Amell ha dichiarato su Facebook: "Annuncio pubblico: sono alto 1,85 cm e peso circa 90 kg. Sono in una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Qualche giorno faha postato unadel suo fisico su Instagram ma ha ricevuto qualche critica; a queste persone ha risposto lodando ulteriormente la sua forma A volte, legrafie che postiamo sui social ricevono reazioni sgradevoli., ad esempio, ha dovutore a chi ha criticato il suo aspetto fisico in seguito alla pubblicazione di unain costume su Instagram. A queste persone, il protagonista di Arrow ha risposto di essere in forma perfetta. In seguito alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico in unapostata su Instagram tre giorni fa,ha dichiarato su Facebook: "Annuncio pubblico: sono alto 1,85 cm e peso circa 90 kg. Sono in una ...

