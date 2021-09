Spreco di cibo, più attenti gli europei e italiani virtuosi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Adnkronos) - Spreco alimentare nel mondo? I più virtuosi sembrano essere gli spagnoli, con il 71% degli intervistati che dichiara di gettare il cibo meno di una volta alla settimana. Seguono russi e tedeschi con il 70%, quindi a una incollatura gli italiani con il 69%. Sono i dati del primo report globale sul rapporto fra cibo e Spreco, un'indagine firmata da Waste Watcher, International Observatory on Food Sustainability, realizzata in 8 Paesi del mondo: Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Cina, Russia. In occasione della seconda Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, il 29 settembre, la campagna Spreco Zero di Last Minute Market ha promosso con Ipsos e con l'Università di Bologna-Distal il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Adnkronos) -alimentare nel mondo? I piùsembrano essere gli spagnoli, con il 71% degli intervistati che dichiara di gettare ilmeno di una volta alla settimana. Seguono russi e tedeschi con il 70%, quindi a una incollatura glicon il 69%. Sono i dati del primo report globale sul rapporto fra, un'indagine firmata da Waste Watcher, International Observatory on Food Sustainability, realizzata in 8 Paesi del mondo: Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Cina, Russia. In occasione della seconda Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, il 29 settembre, la campagnaZero di Last Minute Market ha promosso con Ipsos e con l'Università di Bologna-Distal il primo ...

