Spartak Mosca, Rui Vitoria: «Napoli molto forte ma siamo ambiziosi» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, parla alla vigilia del match contro il Napoli in Europa League. LA SQUADRA – «Abbiamo diversi problemi. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix, Zoblin e gli altri uguale. Non avrò altre opzioni, ma non siamo qui per piangere e andiamo alla partita, proveremo a lottare con il Napoli fino all’ultimo minuto». Napoli – «Ogni avversario ha un profilo diverso. Napoli è una squadra molto forte, gioca un bel calcio, con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rui, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilRui, allenatore dello, parla alla vigilia del match contro ilin Europa League. LA SQUADRA – «Abbiamo diversi problemi. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix, Zoblin e gli altri uguale. Non avrò altre opzioni, ma nonqui per piangere e andiamo alla partita, proveremo a lottare con ilfino all’ultimo minuto».– «Ogni avversario ha un profilo diverso.è una squadra, gioca un bel calcio, con ...

