Spartak Mosca | Rui Vitoria | Cinque giocatori non ci saranno contro il Napoli | ma non siamo venuti a piangere

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L'allenatore dello, Rui, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra la sua squadra e il. Ecco quanto evidenziato:, GLI ASSENTIIL"Abbiamo diversi problemi. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima partita o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix e Zoblin. Non avrò altre opzioni, ma nonqui pere andiamo alla partita, proveremo a lottare con ilfino all'ultimo minuto. Giochiamouna squadra molto forte e proveremo a fare risultato. Tutti pensano che per ilsarà facile batterci, noi dobbiamo ...

Commenta per primo Rui Vitoria , allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Napoli. Ecco le parole del tecnico direttamente dalla sala stampa dello Stadio Maradona: INFORTUNI - 'Abbiamo tanti ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Lazio, le accuse di Sarri: "La Lega di Serie A è fuori dal mondo", Larsson in dubbio per il Napoli: a rischio anche altri 5 ...Alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, gara valida per la 2ª giornata di Europa League, l'allenatore dei russi, Rui Vitoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa ...Abbiamo qualità e forza per fare strada in italia e in Europa". Lorenzo Insigne parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spartak Mosca. "Io sto bene, la squadra sta bene, abbiamo fa ...