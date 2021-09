Spalletti pre Spartak: "Turnover? Le partite si pensano anche in funzione di quella successiva" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Conferenza stampa dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in preparazione alla prima partita casalinga di questi gironi di Europa League, contro lo Spartak Mosca. Di seguito le sue parole: "Dare continuità a questo migliorare qualcosa partita dopo partita. Se si prende in esame l’ultima disputata, queste cinque sostituzioni hanno allungato la vita alla partita di calcio, per essere al sicuro bisogna fare tre gol, ora con le sostituzioni non si è mai al sicuro. Con lo spazio che abbiamo avuto di attaccare la linea difensiva del Cagliari che cercava di recuperare, ci erano capitate situazioni da sfruttare, ne abbiamo anche parlato in squadra"."Media gol partita Serie A? È un lavoro costante degli allenatori giovani che abbiamo, tentano di avvicinarlo il più possibile a quello che è il calcio europeo. Si pressa alto, si prova a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Conferenza stampa dell'allenatore del Napoli, Luciano, in preparazione alla prima partita casalinga di questi gironi di Europa League, contro loMosca. Di seguito le sue parole: "Dare continuità a questo migliorare qualcosa partita dopo partita. Se si prende in esame l’ultima disputata, queste cinque sostituzioni hanno allungato la vita alla partita di calcio, per essere al sicuro bisogna fare tre gol, ora con le sostituzioni non si è mai al sicuro. Con lo spazio che abbiamo avuto di attaccare la linea difensiva del Cagliari che cercava di recuperare, ci erano capitate situazioni da sfruttare, ne abbiamoparlato in squadra"."Media gol partita Serie A? È un lavoro costante degli allenatori giovani che abbiamo, tentano di avvicinarlo il più possibile a quello che è il calcio europeo. Si pressa alto, si prova a ...

